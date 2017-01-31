У парламент Нідерландів надійшов проект ратифікації Угоди Україна-ЄС
Документ супроводжує зверненням короля і висновками Державної ради країни. Про це повідомляється на сайті парламенту Нідерландів.
Відповідно пояснювальної записки до цього закону, він регулює набуття чинності закону від 8 липня 2015 року, яким було схвалено ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Фактично у випадку прийняття цього закону, Нідерланди можуть завершити процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.
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