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У парламент Нідерландів надійшов проект ратифікації Угоди Україна-ЄС

Документ надійшов у парламент Нідерландів з королівським зверненням і висновками регулятора
Проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів.
У парламент Нідерландів надійшов проект ратифікації Угоди Україна-ЄС Фото: en.wikipedia.org

Документ супроводжує зверненням короля і висновками Державної ради країни.  Про це повідомляється на сайті парламенту Нідерландів.

Відповідно пояснювальної записки до цього закону, він регулює набуття чинності закону від 8 липня 2015 року, яким було схвалено ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Фактично у випадку прийняття цього закону, Нідерланди можуть завершити процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.

Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.

Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.

 

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31 01 2017 22:49
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