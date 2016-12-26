Сенат Нідерландів розгляне асоціацію Україна-ЄС після 15 березня, - МЗС
Про заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "Громадського".
"Що стосується Сенату, то Сенат не бере участі у виборах, водночас за планом, який був представлений прем'єр-міністром Нідерландів паном Рютте, він буде вносити в Сенат пропозиції щодо підтримки рішення про ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі заполітизованим. Хоча зараз можна сказати, що готові підтримати ратифікацію в Сенаті 43-44 представники з 75", - сказала Зеркаль.
За словами Зеркаль, нідерландський уряд підрахував, що зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) близько 90 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію.
Раніше в МЗС заявляли, що розраховують на завершення ратифікації Угоди про асоціацію нижньої палатою парламенту Нідерландів вже у січні.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Голова представництва України при ЄС Микола Точицький заявляє, що на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС очікується підписання близько десяти угод.
Відзначимо, що Нідерланди вимагатимуть від ЄС гарантій про те, що Угода про асоціацію з Україною не міститиме додаткових зобов'язань безпекового або фінансового характеру.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
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