Нідерланди готові прийняти Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України

Зеленський та Єттен провели телефонну розмову в п'ятницю ввечері.

Уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Про це за підсумками розмови з нідерландським прем'єром Робом Єттеном повідомив президент Зеленський.

Зеленський та Єттен провели телефонну розмову в п'ятницю ввечері. Президент висловив вдячність за рішення уряду Єттена прийняти повноцінний Спеціальний трибунал. "Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", – написав президент.

Зеленський також поінформував Єттена про наслідки чергових російських ударів. "Сьогодні в Києві завершився розбір завалів після атаки в ніч на четвер. Лише цей один терористичний удар забрав життя 30 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих", – написав він.

Президент наголосив, що ППО залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами, та повідомив, що лідери узгодили графік наступних зустрічей.