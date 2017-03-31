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У Слов'янську коригувальниця "ДНР" отримали вісім років в'язниці

Жінка контактувала з бойовиком на прізвисько "Старшина"
У Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.
У Слов Фото:unian

"Встановлено, що в січні-лютому 2016 року звинувачена, діючи умисно, сприяла діяльності терористичної організації "ДНР". Жінка збирала і передавала бойовикам дані про місця дислокації, чисельності та маршрути пересування підрозділів і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних в проведенні АТО в районі с. Зайцеве, Микитівського району та м. Горлівки Донецької області", - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За даними слідства, вона контактувала з бойовиком на прізвисько "Старшина" з так званого "розвідувального підрозділу 3-й бригади міністерства оборони ДНР".

Отримані від жінки дані згодом використовувалися при артобстрілі місць дислокації військовослужбовців і військової техніки ЗСУ.

Рішенням колегії суддів Слов'янського міськрайонного суду мешканку Зайцевого визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння терористичної організації), і призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо, що Бахмутський міський суд засудив мешканку смт Миронівський Бахмутського району Донецької області до 4,5 року в'язниці за сприяння в діяльності терористичній організації "ДНР".

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31 03 2017 19:36
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