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Корегувальницю вогню бойовиків "ДНР" засудили до 4,5 року в'язниці

Жінка з травня 2015 року систематично збирала для бойовиків інформацію про місця дислокації і переміщення особового складу ЗСУ
Бахмутський міський суд засудив мешканку смт Миронівський Бахмутського району Донецької області до 4,5 року в'язниці за сприяння в діяльності терористичній організації "ДНР".
Корегувальницю вогню бойовиків "ДНР" засудили до 4,5 року в Фото: 365news.biz

45-річна жінка з травня 2015 року систематично збирала для бойовиків інформацію про місця дислокації і переміщення особового складу Збройних Сил України, а також військової техніки сил АТО, повідомляє сайт Служби безпеки.

"Крім того, вона коректувала артилерійські обстріли позицій ЗСУ на Дебальцевському і Світлодарському напрямках", - наголошено в повідомленні.


Фото: ssu.gov.ua

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на чотири з половиною роки.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали в Донецькій області бойовика незаконного збройного формування "Оплот".

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29 03 2017 10:36
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