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У США створили прилад, який діагностує інсульт з точністю 92%

Медики створили новий спосіб діагностики інсульту
Дослідники з Південної Кароліни розробили новий прилад, який здатний виявити у пацієнта інсульт з точністю в 92% всього за 30 секунд.
У США створили прилад, який діагностує інсульт з точністю 92% Фото: bbc.co.uk

При цьому традиційне стандартне фізичне обстеження досягало лише 40-89% точності при ідентифікації подібних пацієнтів, пише EurekAlert!.

Апарат VIPS, який надягається на голову користувача як кепка-козирок, працює шляхом відправки низькоенергетичних радіохвиль через мозок, які змінюють частоту при проходженні через рідини. Такі хвилі відбиваються назад через мозок, а потім виявляються пристроєм. Коли пацієнт отримує важкий інсульт, рідини головного мозку будуть змінюватися, створюючи асиметрію в радіохвилях, які надходять на пристрій VIPS. Чим більше асиметрія, тим сильніше пошкодження від інсульту.

Дослідники сподіваються, що пристрій заощадить дорогоцінний час - що особливо важливо при інсульті. При виявленні інсульту пацієнтові протягом 24 годин проводиться операція, але кожну годину після інсульту ймовірність її успішного результату знижується на 20%. Точність пристрою спрощує рішення, яке повинні прийняти співробітники служби екстреної допомоги.

"Трансфер між лікарнями займає багато часу. Якщо ми зможемо надати інформацію екстреного персоналу в поле, що це оклюзія великої судини, це повинно змінити їх уявлення про те, в яку лікарню вони ходять відправити пацієнта", - говорить Реймонд Д. Тернер, доктор медичних наук, професор нейрохірургії та начальник Центру комплексного клінічного майстерності Neuroscience.

Розробники протестували пристрій на 248 учасниках: 41 з яких постраждали від гострого інсульту, 128 мали менш виражені симптоми, а 79 були здорові. Виявити пацієнтів з інсультом вдалося в 93% випадків, відрізнити здорових від хворих - в 92% випадків.

На наступних етапах дослідники планують визначити, чи може пристрій VIPS використовувати складні алгоритми машинного навчання, щоб навчитися розрізняти незначний і важкий інсульт без допомоги неврологів. У випадку позитивної відповіді пристрій VIPS може мати широке застосування, допомагаючи персоналу невідкладної допомоги вирішити, чи слід приймати пацієнта в комплексний центр інсульту або в інші клініки.

"Це може бути щось на зразок дефібрилятора. Ви можете дізнатися, чи є у пацієнта інсульт, так само, як ви можете поставити дефібрилятор на пацієнта, щоб дізнатися, чи є у нього серцевий напад", - зазначає Реймонд Д. Тернер.

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02 04 2018 22:59
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