кремль: Європа дедалі більше залучена у війну

Заява стосується дронів для України.

В росії заявили, що європейські країни нібито дедалі глибше залучаються до війни проти України через виробництво та постачання безпілотників.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

У російському Міністерстві оборони раніше оприлюднили перелік підприємств у низці країн Європи та за її межами, які, за твердженням москви, виробляють дрони або їхні компоненти для України.

До списку увійшли об’єкти у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, а також в Ізраїлі та Туреччині.

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив, що цей перелік може розглядатися як потенційні цілі для російських ударів у майбутньому, не уточнивши деталей.

Речник кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, заявив, що європейські країни дедалі активніше втручаються у війну, але не дав прямої відповіді щодо можливих ударів по території Європи.