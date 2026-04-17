Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль: Європа дедалі більше залучена у війну

17 квітня 2026, 20:28
кремль: Європа дедалі більше залучена у війну
Фото: tsn.ua
Заява стосується дронів для України.

В росії заявили, що європейські країни нібито дедалі глибше залучаються до війни проти України через виробництво та постачання безпілотників. 

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

У російському Міністерстві оборони раніше оприлюднили перелік підприємств у низці країн Європи та за її межами, які, за твердженням москви, виробляють дрони або їхні компоненти для України.

До списку увійшли об’єкти у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, а також в Ізраїлі та Туреччині.

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив, що цей перелік може розглядатися як потенційні цілі для російських ударів у майбутньому, не уточнивши деталей.

Речник кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, заявив, що європейські країни дедалі активніше втручаються у війну, але не дав прямої відповіді щодо можливих ударів по території Європи.

 
РосіяЄвропавійна

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється