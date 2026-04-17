Трамп заявив, що Іран майже погодився на умови угоди зі США

Президент Дональд Трамп заявив, що Іран пішов на значні поступки в переговорах зі США і що угоду про припинення війни можуть укласти "досить скоро".

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп сказав, що, ймовірно, немає необхідності продовжувати двотижневе перемир’я з Іраном до його закінчення наступного тижня.

"Іран хоче укласти угоду. Сьогодні вони готові піти на те, на що два місяці тому не хотіли йти. Зараз тривають дуже успішні переговори. Якщо угода буде укладена, про це повідомлять досить скоро", — сказав він.

Президент США також зазначив, що можливо відвідає Пакистан після того, як буде укладена угода з Іраном.

"Вони погодилися майже на все. Тепер їм залишається лише сісти за стіл переговорів із ручкою в руці", — зауважив глава Білого дому.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже "досягли і перевищили всі військові цілі", а також "значно просунулися" в досягненні остаточної мирної угоди.