Словаччина подає позов до ЄС щодо російського газу

Братислава не погоджується із забороною блоку.

Наступного тижня Словаччина планує подати позов до Суду Європейського Союзу через рішення ЄС щодо поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.

Про це заявили міністр юстиції Борис Суско та прем’єр-міністр Роберт Фіцо, пише портал Dennik N.

У Братиславі вважають, що Євросоюз ухвалив відповідне рішення не одностайно, а кваліфікованою більшістю, що, на думку словацької сторони, порушує право країн-членів на вето.

Прем’єр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина разом з Угорщиною виступали проти рішення, однак воно було підтримане більшістю держав ЄС.

Водночас він визнав, що чинні правила вже запускають процес поступової відмови від енергоносіїв із росії.

Міністр юстиції Борис Суско повідомив, що уряд завершує підготовку позовної заяви, яку планують подати вже наступного тижня.

ЄС у межах стратегії REPowerEU після початку повномасштабної війни рф проти України взяв курс на відмову від російських енергоносіїв.

Водночас Словаччина та Угорщина залишаються серед країн, які продовжують виступати за збереження імпорту.