Суд знову зупинив будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Трамп відреагував.

Американський суд вдруге призупинив будівництво бальної зали Дональда Трампа в Білому домі, однак дозволив продовжити роботи над підземним бункером.

Про це повідомляє BBC.

Суддя наголосив, що проєкт потребує схвалення Конгресу, а Трамп намагається обійти попереднє судове рішення, перекваліфікувавши план будівництва бальної зали як життєво важливий для національної безпеки.

Рішення ухвалили після позову Національного фонду охорони історичної спадщини. Організація стверджує, що Білий дім порушив закон, розпочавши будівництво без подання планів до Національної комісії з планування капітального будівництва, без екологічної оцінки проєкту та без дозволу Конгресу. Крім того, позивачі наголошують, що Трамп порушує Конституцію США, яка залишає за Конгресом право розпоряджатися федеральною власністю.

Трамп у відповідь звинуватив суддю у "спробі перешкодити майбутнім президентам і світовим лідерам мати безпечне та надійне місце для проведення масштабних зустрічей".

Нагадаємо, Білий дім оголосив про плани будівництва нової бальної зали ще в липні. Проєкт передбачає зведення великого комплексу площею понад 8 тисяч квадратних метрів на місці Східного крила. Трамп особисто брав участь у розробці, від планування до вибору матеріалів.