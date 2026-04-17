Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Суд знову зупинив будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

17 квітня 2026, 11:58
Фото: DW
Трамп відреагував.

Американський суд вдруге призупинив будівництво бальної зали Дональда Трампа в Білому домі, однак дозволив продовжити роботи над підземним бункером.

Про це повідомляє BBC.

Суддя наголосив, що проєкт потребує схвалення Конгресу, а Трамп намагається обійти попереднє судове рішення, перекваліфікувавши план будівництва бальної зали як життєво важливий для національної безпеки.

Рішення ухвалили після позову Національного фонду охорони історичної спадщини. Організація стверджує, що Білий дім порушив закон, розпочавши будівництво без подання планів до Національної комісії з планування капітального будівництва, без екологічної оцінки проєкту та без дозволу Конгресу. Крім того, позивачі наголошують, що Трамп порушує Конституцію США, яка залишає за Конгресом право розпоряджатися федеральною власністю.

Трамп у відповідь звинуватив суддю у "спробі перешкодити майбутнім президентам і світовим лідерам мати безпечне та надійне місце для проведення масштабних зустрічей".

Нагадаємо, Білий дім оголосив про плани будівництва нової бальної зали ще в липні. Проєкт передбачає зведення великого комплексу площею понад 8 тисяч квадратних метрів на місці Східного крила. Трамп особисто брав участь у розробці, від планування до вибору матеріалів.

СШАДональд Трампбілий дім

Останні матеріали

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється