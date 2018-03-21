Україна припинила програму економічної співпраці з Росією, підписану Азаровим та Путіним

Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.

7 червня 2011 року колишні на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів.

У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Згодом глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що пропозиції відомства про вихід України з СНД та "Великого договору про дружбу" з РФ - "дещо перекривлений меседж".