Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна припинила програму економічної співпраці з Росією, підписану Азаровим та Путіним

МЗС України доручено в установленому порядку поінформувати уряд Росії
Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.
Україна припинила програму економічної співпраці з Росією, підписану Азаровим та Путіним Микола Азаров, Володимир Путін Фото: facebook.com

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.

7 червня 2011 року колишні на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів.

У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Згодом глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що пропозиції відомства про вихід України з СНД та "Великого договору про дружбу" з РФ - "дещо перекривлений меседж".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2018 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.