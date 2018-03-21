Україна припинила програму економічної співпраці з Росією, підписану Азаровим та Путіним
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, пише "Інтерфакс-Україна".
Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.
7 червня 2011 року колишні на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.
Програма економічного співробітництва відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів.
У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрями та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.
Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
Згодом глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, що пропозиції відомства про вихід України з СНД та "Великого договору про дружбу" з РФ - "дещо перекривлений меседж".
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