Україна вперше презентувала свою зброю на міжнародній виставці у США, - ФОТО

Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в США.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

За спільної ініціативи Посольства України в США та Державного концерну "Укроборонпром" Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в Вашингтоні, повідомляє посольство України в США.

Україна представила БТР-4 та дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом-2".



У церемонії відкриття українського стенду на виставці взяли участь Посол України в США Валерій Чалий, Генеральний директор ДК "УкрОборонПром" Роман Романов та Перший заступник командувача ВДВ Генерал-майор Андрій Ковальчук.



Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав за останні три роки фінансування на суму 11,7 мільярда гривень.