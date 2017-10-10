Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна вперше презентувала свою зброю на міжнародній виставці у США, - ФОТО

Виставка є найбільшою міжнародною платформою, яка об'єднує понад 600 представників державних та приватних корпорацій у галузі оборонної промисловості з різних країн світу
Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в США.
Україна вперше презентувала свою зброю на міжнародній виставці у США, - ФОТО Фото: Embassy of Ukraine in the USA

За спільної ініціативи Посольства України в США та Державного концерну "Укроборонпром" Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в Вашингтоні, повідомляє посольство України в США.

Україна представила БТР-4 та дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом-2".


Фото: Embassy of Ukraine in the USA

У церемонії відкриття українського стенду на виставці взяли участь Посол України в США Валерій Чалий, Генеральний директор ДК "УкрОборонПром" Роман Романов та Перший заступник командувача ВДВ Генерал-майор Андрій Ковальчук.


Фото: Embassy of Ukraine in the USA


Фото: Embassy of Ukraine in the USA


Фото: Embassy of Ukraine in the USA


Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав за останні три роки фінансування на суму 11,7 мільярда гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.