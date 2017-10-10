Україна вперше презентувала свою зброю на міжнародній виставці у США, - ФОТО
За спільної ініціативи Посольства України в США та Державного концерну "Укроборонпром" Україна вперше була представлена на міжнародній виставці озброєння "AUSA-2017" в Вашингтоні, повідомляє посольство України в США.
Україна представила БТР-4 та дистанційно керований мінібронетранспортер "Фантом-2".
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
У церемонії відкриття українського стенду на виставці взяли участь Посол України в США Валерій Чалий, Генеральний директор ДК "УкрОборонПром" Роман Романов та Перший заступник командувача ВДВ Генерал-майор Андрій Ковальчук.
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав за останні три роки фінансування на суму 11,7 мільярда гривень.
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