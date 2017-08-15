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"Укроборонпром" виготовив для держави продукції на 11,7 млрд грн за три роки

За цей період концерн перерахував до бюджету 12,4 мільярда гривень
Державний концерн "Укроборонпром" в рамках державного оборонного замовлення отримав за останні три роки фінансування на суму 11,7 мільярда гривень.
"Укроборонпром" виготовив для держави продукції на 11,7 млрд грн за три роки Фото: ukroboronprom.com.ua

За цей період "Укроборонпром" перерахував до бюджету 12,4 мільярда гривень.

"Забезпечивши повне виконання держоборонзамовлення і збільшивши потужності підприємств для інших замовників, Укроборонпром сплатив до бюджету України 12,4 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні прес-служби концерну.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 млрд гривень і досягла, таким чином, рекордної суми - понад 6,1 млрд гривень.

У підприємств концерну "Укроборонпром" прострочена заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень

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15 08 2017 08:53
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