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ПОЛІТИКА

Україна готова протистояти рф ударами на її території з використанням власної зброї – ISW

19 квітня 2024, 11:59
Україна готова протистояти рф ударами на її території з використанням власної зброї – ISW
Фото: suasnews.com
В ISW переконані, що анонсовані удари ЗСУ по цілях на території росії є компонентом кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у російському тилу.

Україна може досягти певних асиметричних результатів у відповідь на наступальні операції рф шляхом ударів по території агресора обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва.

Про це йдеться у на звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Інституту послалися на заяву керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на її території.

В ISW переконані, що анонсовані удари ЗСУ по цілях на території росії є компонентом кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у російському тилу.

"Нещодавні українські удари, що були спрямовані на російську військову інфраструктуру в росії, загрожували російській нафтопереробці й експорту, а також посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони. Атаки продемонстрували, що Україна може досягти деяких асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, 17 квітня українські війська вдарили ракетами Storm Shadow по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої у Криму. Внаслідок атаки були знищені новітній ЗРК С-400 і командний пункт окупантів.

Зранку 19 квітня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення росії збила дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

війназброяатакиросія-агресор

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