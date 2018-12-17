ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що найближчим часом стане відомо про додаткові поставки військового обладнання Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна зможе придбати додаткову зброю від США, – Волкер
Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями
Фото: tvrain.ru
Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми маємо можливість продати додаткове обладнання. Про це буде відповідне оголошення", - сказав Волкер.
Він розповів, що Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями.
Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.
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17 12 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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