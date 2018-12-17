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Україна зможе придбати додаткову зброю від США, – Волкер

Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями
Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що найближчим часом стане відомо про додаткові поставки військового обладнання Україні.
Україна зможе придбати додаткову зброю від США, – Волкер Фото: tvrain.ru

Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо можливість продати додаткове обладнання. Про це буде відповідне оголошення", - сказав Волкер.

Він розповів, що Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.

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17 12 2018 20:40
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