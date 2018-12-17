Україна зможе придбати додаткову зброю від США, – Волкер

Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями

Спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що найближчим часом стане відомо про додаткові поставки військового обладнання Україні.

Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо можливість продати додаткове обладнання. Про це буде відповідне оголошення", - сказав Волкер.

Він розповів, що Конгрес буде повідомлено про перші транші військової допомоги найближчими місяцями.

Нагадаємо, що американський сенатор-республіканець Джон Баррассо закликав США і НАТО направити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю.