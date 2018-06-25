"Укроборонпром" змінив директора "Спецтехноекспорту"
Тимчасовим виконувачем обов'язків директора компанії призначили заступника директора Владислава Бельбаса. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в оборонному секторі.
За даними джерела, Павла Барбула, який очолював "Спецтехноекспорт" з грудня 2014 року, звільнили з посади за згодою сторін наказом держконцерну від 25 червня. Інформацію про звільнення підтвердив сам Барбул. У понеділок, 25 червня, він повідомив, що завершує роботу в "Спецтехноекспорті" на посаді директора і планує співпрацювати з компанією в подальшому як радник.
"Моя місія на посаді директора "Спецтехноекспорту" сьогодні завершена... Надалі допомагатиму компанії як радник", – цитує Барбула "Інтерфакс-Україна".
Згідно з даними на сайті компанії, Павло Барбул прийшов до "Укроборонпрому" у 2014 році: до призначення керівником "Спецтехноекспорту" він обіймав посаду директора департаменту управління активами держконцерну. До цього був керівником створеного за його участю у 2012 році ТОВ "Юридична фірма "Вокс Легум".
За даними джерела, Владислав Бельбас призначений на посаду заступника директора "Спецтехноекспорту" в жовтні 2014 року. До приходу у "Спецтехноекспорт", Бельбас обіймав посаду директора ТОВ "Дозор-Авто" (колишній "Богдан-Восток-Авто").
Створене в липні 1998 року як дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт", державне господарське зовнішньоторговельне підприємство (ДГЗП) "Спецтехноекспорт" з 2010 року за рішенням уряду входить до держконцерну "Укроборонпром".
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