Дешеві українські дрони зацікавили країни Перської затоки – Reuters

08 квітня 2026, 17:44
Міноборони
Саудівська Аравія та ОАЕ розглядають безпілотник-перехоплювач за $2,5 тисяч як дешеву протиракетну альтернативу.

Країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, розглядають можливість використання українського дрона-перехоплювача вартістю близько 2 500 доларів як дешевої альтернативи для протидії іранським атакам. 

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на японську компанію Terra Drone.

За словами генерального директора Terra Drone Тору Токусіге, попит на таку технологію з боку країн Близького Сходу зростає через обмеженість запасів американських ракет. 

"Усі почали підраховувати. Це просто не має економічного сенсу, і люди нарешті починають це розуміти", – зазначив він.

Безпілотник Terra A1, розроблений у рамках співпраці японської компанії з українським стартапом Amazing Drones, ще не проходив бойових випробувань. Його планують передати українським військовим у найближчі місяці для тестування.

Ціна одного такого дрона становить близько 2 526 доларів, тоді як вартість наземних перехоплювачів Patriot сягає близько 4 мільйонів доларів, а безпілотника Shahed – 20 тисяч доларів. Завдяки низькій ціні український дрон може стати ефективним і економічним рішенням для протидії загрозам у регіоні.

Terra Drone вже постачає безпілотники для обстеження та інспекцій державної нафтової компанії Саудівської Аравії Aramco. Компанія сподівається використати цю присутність для сприяння виробництву перехоплювачів на Близькому Сході.

 

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
