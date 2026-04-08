Дешеві українські дрони зацікавили країни Перської затоки – Reuters

Саудівська Аравія та ОАЕ розглядають безпілотник-перехоплювач за $2,5 тисяч як дешеву протиракетну альтернативу.

Країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, розглядають можливість використання українського дрона-перехоплювача вартістю близько 2 500 доларів як дешевої альтернативи для протидії іранським атакам.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на японську компанію Terra Drone.

За словами генерального директора Terra Drone Тору Токусіге, попит на таку технологію з боку країн Близького Сходу зростає через обмеженість запасів американських ракет.

"Усі почали підраховувати. Це просто не має економічного сенсу, і люди нарешті починають це розуміти", – зазначив він.

Безпілотник Terra A1, розроблений у рамках співпраці японської компанії з українським стартапом Amazing Drones, ще не проходив бойових випробувань. Його планують передати українським військовим у найближчі місяці для тестування.

Ціна одного такого дрона становить близько 2 526 доларів, тоді як вартість наземних перехоплювачів Patriot сягає близько 4 мільйонів доларів, а безпілотника Shahed – 20 тисяч доларів. Завдяки низькій ціні український дрон може стати ефективним і економічним рішенням для протидії загрозам у регіоні.

Terra Drone вже постачає безпілотники для обстеження та інспекцій державної нафтової компанії Саудівської Аравії Aramco. Компанія сподівається використати цю присутність для сприяння виробництву перехоплювачів на Близькому Сході.