"Укрзалізниця" запустила додаток для смартфонів з продажу квитків
Про це на прес-конференції повідомив голова правління УЗ Войцех Балчун, інформує ЦТС.
"За збігом обставин, саме сьогодні ми запускаємо мобільний додаток для смартфонів", - поінформував керівник УЗ.
Раніше він вже анонсував, що запуск програми повинен був відбутися саме в лютому.
Відзначимо, що програма вже є в Google Play за посиланням. Вона запущена на базі Аndroid.
В УЗ обіцяють, що незабаром додаток буде доступний і для власників смартфонів з ОС iOS.
Також Балчун повідомив, що компанія працює над тим, щоб були доступні для покупки онлайн квитки на поїзд Київ-Перемишль.
"Працюємо над декількома рішеннями. У нас були проблеми з польською стороною щодо узгодження можливості купувати квитки через інтернет. Ми створили робочу групу. Тут є і проблема різниці в часі. Обговорювали ці питання з PKP Energetyka", - заявив він.
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