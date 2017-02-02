"Укрзалізниця" запустила додаток для смартфонів з продажу квитків

ПАТ "Укрзалізниця" з 2 лютого запускає мобільний додаток, що дозволяє купувати залізничні квитки онлайн через смартфон.

Про це на прес-конференції повідомив голова правління УЗ Войцех Балчун, інформує ЦТС.

"За збігом обставин, саме сьогодні ми запускаємо мобільний додаток для смартфонів", - поінформував керівник УЗ.

Раніше він вже анонсував, що запуск програми повинен був відбутися саме в лютому.

Відзначимо, що програма вже є в Google Play за посиланням. Вона запущена на базі Аndroid.

В УЗ обіцяють, що незабаром додаток буде доступний і для власників смартфонів з ОС iOS.

Також Балчун повідомив, що компанія працює над тим, щоб були доступні для покупки онлайн квитки на поїзд Київ-Перемишль.

"Працюємо над декількома рішеннями. У нас були проблеми з польською стороною щодо узгодження можливості купувати квитки через інтернет. Ми створили робочу групу. Тут є і проблема різниці в часі. Обговорювали ці питання з PKP Energetyka", - заявив він.