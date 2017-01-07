В Арканзасі внаслідок стрілянини в нічному клубі постраждали 17 осіб

За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами

Щонайменше 17 людей отримали поранення під час стрілянини в нічному клубі Power Ultra Lounge в столиці штату Арканзас Літл-Року.

Одного з потерпілих серйозно поранено, життю інших загрози немає, - повідомляє NBC News.

Інцидент стався в ніч на суботу під час концерту реп-групи Finese2tymes. За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) 1 июля 2017 г.

Частина постраждалих отримала поранення, намагаючись втекти з клубу.

Інформації про затримання тих, хто стріляв, немає.