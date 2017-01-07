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В Арканзасі внаслідок стрілянини в нічному клубі постраждали 17 осіб

За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами
Щонайменше 17 людей отримали поранення під час стрілянини в нічному клубі Power Ultra Lounge в столиці штату Арканзас Літл-Року.
В Арканзасі внаслідок стрілянини в нічному клубі постраждали 17 осіб Фото: Google Maps

Одного з потерпілих серйозно поранено, життю інших загрози немає, - повідомляє NBC News.

Інцидент стався в ніч на суботу під час концерту реп-групи Finese2tymes. За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами.

Частина постраждалих отримала поранення, намагаючись втекти з клубу.

Інформації про затримання тих, хто стріляв, немає.

 
 
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01 07 2017 16:32
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