CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше 17 людей отримали поранення під час стрілянини в нічному клубі Power Ultra Lounge в столиці штату Арканзас Літл-Року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Арканзасі внаслідок стрілянини в нічному клубі постраждали 17 осіб
За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами
Фото: Google Maps
Одного з потерпілих серйозно поранено, життю інших загрози немає, - повідомляє NBC News.
Інцидент стався в ніч на суботу під час концерту реп-групи Finese2tymes. За версією поліції, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами.
Частина постраждалих отримала поранення, намагаючись втекти з клубу.
We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert.— Little Rock Police (@LRpolice) 1 июля 2017 г.
Інформації про затримання тих, хто стріляв, немає.
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01 07 2017 16:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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