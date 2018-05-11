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В Ірані пройшли масові протести через американські санкції

Протестувальники спалювали портрети президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американські прапори і доларові купюри
У Тегерані та інших містах Ірану у неділю, 4 листопада, пройшли масові вуличні протести проти американських санкцій, які набувають чинності 5 листопада.
В Ірані пройшли масові протести через американські санкції Фото: Fars

У протестах взяли участь мільйони людей, повідомляє DW з посиланням на AFP та Reuters.

Перед будівлею колишнього посольства США у Тегерані протестувальники спалювали портрети президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американські прапори і доларові купюри.

"Наше послання цьому дивному президенту США: пане Трампе, ніколи не погрожуйте Ірану", - заявив генерал "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад Алі Джафарі.


Фото: DPA

Зазначається, що спочатку протестний марш був присвячений річниці штурму посольства США в Тегерані у 1979 році радикальними іранськими студентами. Мітинги з нагоди цієї події проходять в Ірані щороку.

Проте нинішні протести відбулися на тлі нових санкцій, які США вводять проти Ірану.


Фото: FARS

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми й відновлять санкції проти Ірану. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

Більш суттєві санкції, які охоплять експорт нафти, набувають чинності сьогодні. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

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05 11 2018 10:39
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