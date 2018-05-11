США ввели в дію санкції проти Ірану

США у понеділок ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки.

"Санкції проти Ірану дуже суворі. Це найжорсткіші санкції, які ми коли-небудь запроваджували. І ми подивимося, що буде з Іраном, але кажу вам, їм не надто добре" - заявив президент США Дональд Трамп у неділю, повідомляє BBC.

Новий пакет санкцій зачіпає експорт нафти, міжнародні перевезення та банківський сектор.

У неділю тисячі іранців вийшли на протести, скандуючи "Смерть Америці!".

Тепер у санкційному списку США щодо Ірану понад 700 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден, включно з найбільшими банками та компаніями з експорту нафти.

В той же час адміністрація США зробила виключення для восьми країн, які і надалі зможуть імпортувати іранську нафту. Офіційно Вашингтон не називає ці країни, однак, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про Італію, Індію, Японію, Південну Корею, Туреччину та Китай.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми й відновлять санкції проти Ірану. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.