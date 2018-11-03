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В Ірані розбився турецький літак з 11 людьми на борту

Це був приватний лайнер, який належав турецькому холдингу
Приватний турецький літак, що летів з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, розбився на південному заході Ірану.
В Ірані розбився турецький літак з 11 людьми на борту Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa

На борту літака перебували 11 людей, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення представника Іранської організації цивільної авіації агентству ISNA.

Борт прямував з міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах до Стамбулу.

Він упав у горах і загорівся, повідомив на іранському державному телебаченні представник екстрених служб країни.

Нагадаємо, в Чечні розбився вертоліт Мі-8, є загиблі.

Під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.

В Ірані під час аварії пасажирського літака загинули 66 людей.

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11 03 2018 19:40
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