В Ірані розбився турецький літак з 11 людьми на борту Це був приватний лайнер, який належав турецькому холдингу

Приватний турецький літак, що летів з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини, розбився на південному заході Ірану.

Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa

На борту літака перебували 11 людей, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення представника Іранської організації цивільної авіації агентству ISNA. Борт прямував з міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах до Стамбулу. Він упав у горах і загорівся, повідомив на іранському державному телебаченні представник екстрених служб країни. Нагадаємо, в Чечні розбився вертоліт Мі-8, є загиблі. Під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. В Ірані під час аварії пасажирського літака загинули 66 людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію