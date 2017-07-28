В Криму найбільші міста залишились без світла
Світла нема у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі.
В Сімферополі відключилися світлофори, тролейбуси припинили рух. Продуктові магазини закриті.
"Сталося відключення чотирьох ліній енергомоста. Спрацювала протиаварійна автоматика з боку Тамані. Причини з'ясовуються", - сказав так званий міністр палива і енергетики Криму Вадим Бєлік, пише "Кримінформ".
З грудня 2015 року в анексований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.
Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по Енергоміст з Кубані.
Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.
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