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В Криму найбільші міста залишились без світла

В Сімферополі відключилися світлофори, тролейбуси припинили рух
Найбільші міста анексованого Криму залишилися без світла через аварію.
В Криму найбільші міста залишились без світла Фото: np.pl.ua

Світла нема у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі.

В Сімферополі відключилися світлофори, тролейбуси припинили рух. Продуктові магазини закриті.

"Сталося відключення чотирьох ліній енергомоста. Спрацювала протиаварійна автоматика з боку Тамані. Причини з'ясовуються", - сказав так званий міністр палива і енергетики Криму Вадим Бєлік, пише "Кримінформ".

З грудня 2015 року в анексований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по Енергоміст з Кубані.

Нагадаємо, у травні електромережі окупованого Севастополя почали перехід в юрисдикцію Російської Федерації.

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28 07 2017 15:18
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