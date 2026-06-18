Фіцо хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та рф

Прем'єр-міністр Словаччини також зазначив, що ніколи не відкидав інтерес України до членства в ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче запропонувати ЄС організувати пряму лінію зв'язку між Україною та росією.

За інформацією видання, Фіцо перед засіданням Європейської ради вперше особисто зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мад'яром. Він також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо майбутнього відносин між країнами.

"Я припускаю, що ми в першу чергу говоритимемо про процес вступу України до Європейського Союзу", – сказав Фіцо.