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В Києві невідомі розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного
На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, опублікувано фото підозрюваного, поліція оголосила план "перехоплення".
В Києві невідомі розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі. Від отриманих поранень мотоцикліст помер", - йдеться у повідомленні.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat жовтого кольору з державним номером АА5783МЕ.

Як повідомила начальник відділу комунікацій ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, попередньо встановлено, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля.

Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав.

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25 05 2017 06:31
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