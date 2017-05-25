В Києві невідомі розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"

На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, опублікувано фото підозрюваного, поліція оголосила план "перехоплення".

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі. Від отриманих поранень мотоцикліст помер", - йдеться у повідомленні.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat жовтого кольору з державним номером АА5783МЕ.

Як повідомила начальник відділу комунікацій ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, попередньо встановлено, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля.

Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав.