CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, опублікувано фото підозрюваного, поліція оголосила план "перехоплення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві невідомі розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"
В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного
Про це повідомляє "Київ оперативний".
"Невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі. Від отриманих поранень мотоцикліст помер", - йдеться у повідомленні.
В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat жовтого кольору з державним номером АА5783МЕ.
Як повідомила начальник відділу комунікацій ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, попередньо встановлено, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля.
Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав.
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