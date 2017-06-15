В Києві в ДТП потрапив народний депутат Олег Барна, - ОНОВЛЕНО
Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний" у Facebook.
Аварія сталася на площі Перемоги. За словами очевидців, за кермом автомобіля був народний депутат України Олег Барна.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
В результаті аварії він отримав травми і був госпіталізований до лікарні. У співтоваристві Dtp.kiev.ua додають, що медики відвезли в лікарню водія і пасажира авто.
Від удару Skoda Superb перетворилася на купу металобрухту, а трамвай зійшов з рейок.
Оновлення. Медики підтвердили, що за кермом автівки, котра врізалася в трамвай на площі Перемоги в Києві, був народний депутат від фракції БПП Олег Барна, наразі його стан стабільний, інформує "112 Україна".
"Зараз ми на території 17-ї лікарні, куди напередодні привезли народного депутата Олега Барну. Лікарі підтвердили, що він дійсно надходив до них вночі. Щодо його стану, кажуть, що він живий і перебуває у стабільному стані. Від коментарів, зазначають лікарі, пацієнт відмовляється", - зазначив він.
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