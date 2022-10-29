CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на 1 (одну) годину назад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ніч проти 30 жовтня Україна перейде на зимовий час
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначимо, що переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття, і за традицією стрілки зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 31 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.
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29 10 2022 16:05 МЕДІА
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