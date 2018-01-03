CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіська влада української столиці 1 березня звернулася до жителів Києва з проханням не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Києва просить водіїв пересісти на громадський транспорт через снігопад
1-го березня, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці знову очікується сильний сніг
Фото: unian.ua
"Наразі в Києві випало 20 сантиметрів снігу", – повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані, йдеться в повідомленні.
1-го березня, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці знову очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Вночі та вранці пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Нагадаємо, що 28 лютого через погіршення погодних умов тимчасово заборонений в'їзд великовантажного транспорту в Київ.
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01 03 2018 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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