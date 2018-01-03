Влада Києва просить водіїв пересісти на громадський транспорт через снігопад

1-го березня, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці знову очікується сильний сніг

Міська влада української столиці 1 березня звернулася до жителів Києва з проханням не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

"Наразі в Києві випало 20 сантиметрів снігу", – повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані, йдеться в повідомленні.

1-го березня, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці знову очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Вночі та вранці пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.