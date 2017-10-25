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Європарламент проголосував за нову систему реєстрації на кордонах Шенгену

Нова електронна система замінить штампування паспортів
Європарламент схвалив впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.
Європарламент проголосував за нову систему реєстрації на кордонах Шенгену Фото: VINCENT KESSLER / REUTERS

За відповідне рішення проголосували 477 євродепутатів, 139 були проти і 50 утрималися.

"Правила, що стосуються людей, які в'їжджають до Шенгенської зони, терміново потребують оновлення через проблеми безпеки, а також збільшення кількості мандрівників за останні роки", - зазначили у Європарламенті.

 

 

 

Нова система дозволить мати інформацію про людей з-за меж ЄС, про їхній в'їзд, виїзд та відмову у в'їзді, реєстрації під час подорожі до та з ЄС. Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна їм віза.

Це дозволить як посилити, так і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів.

Система зберігатиме дані про мандрівників, щоб полегшити швидкий перетин кордону, а також полегшити виявлення випадків використання фальшивих документів або відстеження людей, які затримуються в Шенгенській зоні довше передбачених 90 днів у 180-денному періоді.

Іспанський євродепутат Августін Діас де Мере Гарсія Консуегра, який був доповідачем з цього питання, заявив, що нова система також може допомогти ідентифікувати терористів, повідомляє "Європейська правда".

"Один із методів полягає в тому, щоб влада та служби безпеки мали доступ до цих даних і у випадку перехресної перевірки з іншою інформацією, швидко можуть бути видані попередження. Буде легше запобігти тому, що відбулося, наприклад, на Берлінському різдвяному ринку, де вчинив атаку терорист, і потім ми з'ясували, що він використовував 15 різних посвідчень особи", - сказав він.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує внести зміни до двох статей Шенгенського кодексу, згідно з якими відновлення контролю дозволяється на термін до одного року (замість шести місяців).

Одночасно з цим запроваджуються суворі процедурні гарантії, включаючи зобов'язання держав-членів оцінювати, чи можуть альтернативні заходи ефективніше вирішувати виявлену загрозу.

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25 10 2017 15:09
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