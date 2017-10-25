Європарламент проголосував за нову систему реєстрації на кордонах Шенгену
За відповідне рішення проголосували 477 євродепутатів, 139 були проти і 50 утрималися.
"Правила, що стосуються людей, які в'їжджають до Шенгенської зони, терміново потребують оновлення через проблеми безпеки, а також збільшення кількості мандрівників за останні роки", - зазначили у Європарламенті.
Faster border crossings, better detection of identity fraud, people staying too long. Find out more ⬇ pic.twitter.com/cpJnVeDHai— European Parliament (@Europarl_EN) 25 жовтня 2017 р.
Нова система дозволить мати інформацію про людей з-за меж ЄС, про їхній в'їзд, виїзд та відмову у в'їзді, реєстрації під час подорожі до та з ЄС. Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна їм віза.
Це дозволить як посилити, так і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів.
Система зберігатиме дані про мандрівників, щоб полегшити швидкий перетин кордону, а також полегшити виявлення випадків використання фальшивих документів або відстеження людей, які затримуються в Шенгенській зоні довше передбачених 90 днів у 180-денному періоді.
Іспанський євродепутат Августін Діас де Мере Гарсія Консуегра, який був доповідачем з цього питання, заявив, що нова система також може допомогти ідентифікувати терористів, повідомляє "Європейська правда".
"Один із методів полягає в тому, щоб влада та служби безпеки мали доступ до цих даних і у випадку перехресної перевірки з іншою інформацією, швидко можуть бути видані попередження. Буде легше запобігти тому, що відбулося, наприклад, на Берлінському різдвяному ринку, де вчинив атаку терорист, і потім ми з'ясували, що він використовував 15 різних посвідчень особи", - сказав він.
Нагадаємо, Єврокомісія пропонує внести зміни до двох статей Шенгенського кодексу, згідно з якими відновлення контролю дозволяється на термін до одного року (замість шести місяців).
Одночасно з цим запроваджуються суворі процедурні гарантії, включаючи зобов'язання держав-членів оцінювати, чи можуть альтернативні заходи ефективніше вирішувати виявлену загрозу.
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