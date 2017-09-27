Єврокомісія хоче відновити перевірки на кордонах Шенгену терміном до трьох років
"Незважаючи на те, що в більшості випадків існуючі правила щодо тимчасового відновлення контролю на внутрішніх кордонах виявилися достатніми, терміни, передбачені законодавством, не завжди можуть бути достатніми, коли держави-члени стикаються з серйозними загрозами громадському порядку або внутрішній безпеці", - йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.
У зв’язку з цим Єврокомісія пропонує внести зміни до двох статей Шенгенського кодексу, згідно з якими відновлення контролю дозволяється на термін до одного року (замість шести місяців).
Одночасно з цим запроваджуються суворі процедурні гарантії, включаючи зобов'язання держав-членів оцінювати, чи можуть альтернативні заходи ефективніше вирішувати виявлену загрозу.
Згідно з сьогоднішніми пропозиціями, держави-члени також зможуть продовжити контроль, якщо одна й та ж загроза збережеться протягом одного року, а також, якщо будуть введені відповідні виняткові національні заходи, такі як надзвичайний стан, для подолання цієї загрози.
Продовження контролю вимагатиме рекомендації Ради ЄС, яка повинна буде враховувати висновок Єврокомісії, та суворо обмежуватиметься 6-місячними періодами з можливістю пролонгації не більш ніж тричі і максимально до двох років.
Як відомо, Німеччина, Данія, Австрія, Швеція та Норвегія відновили прикордонний контроль у 2016 році, щоб впоратися з величезним потоком мігрантів. Термін дозволу на ці перевірки завершується 11 листопада.
Нагадаємо, Франція і Німеччина хочуть мати можливість припиняти вільне пересування в рамках Шенгенської зони на термін до чотирьох років.
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