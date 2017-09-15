Франція і Німеччина вимагають відновити паспортний контроль між країнами Шенгену, - Times

Франція і Німеччина хочуть мати можливість припиняти вільне пересування в рамках Шенгенської зони на термін до чотирьох років.

Британська газета Times отримала доступ до конфіденційних дипломатичних документів.

Цю вимогу найвпливовіші країни ЄС висувають на фоні тривожних настроїв у зв'язку з терористичними атаками і через проблеми з нелегальною міграцією.

З документів випливає, що Франція і Німеччина вважають, що між країнами, що входять в Шенгенську зону, потрібно відновити паспортний контроль, для проходження якого потрібен буде саме паспорт, а не тільки картка, що засвідчує особистість, яку багато жителів ЄС зараз використовують в тому числі і для подорожей в інші країни.

Ці вимоги з'явилося на фоні наполегливих вказівок Єврокомісії в останні тижні ліквідувати надзвичайні прикордонні заходи, введені в деяких країнах через міграційну кризу і теракти. Уряди Франції та Німеччини вважають, що "виняткові обставини" ще не закінчилися і скасовувати контроль небезпечно.

Бажання Франції і Німеччини, підтримують Австрія, Данія і Норвегія, що не входить в ЄС, але входить в Шенгенську. Водночас, ці ініціативи йдуть врозріз із заявами голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, який заявив в середу, що безвізовий режим разом з євро служить фундаментом для майбутньої федеральної Європи. Після цієї заяви критики звинуватили Юнкера у розробці плану по створенню "Сполучених Штатів Європи" із ще більш широкими повноваженнями Брюсселя.

Франція і Німеччина ж, навпаки, вважають за необхідне дозволити урядам окремих країн вводити прикордонний контроль не тільки на місяці, а й на роки, і при цьому, зберігати причини введення цих заходів в секреті.

Газета пише, що міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорили ці плани вчора на закритому засіданні в Брюсселі, оскільки Єврокомісія наполягала на якнайшвидшому припиненні прикордонного контролю, здійснюваного Францією, Німеччиною, Австрією, Данією, Швецією і Норвегією.

Але всі перераховані країни наполягають на тому, що прикордонні перевірки не втратили актуальності і як і раніше необхідні з міркувань внутрішньої безпеки.

Існуючі правила ЄС дозволяють введення міждержавного прикордонного контролю на термін не більше шести місяців і продовжувати його не більш трьох разів. На думку групи країн - ініціаторів змін, ці правила не відповідають потребам в контексті довгострокової терористичної загрози.

У документі передбачається, що загальний період, протягом якого прикордонний контроль вводиться, не повинен перевищувати двох років, але в разі виняткових обставин може бути продовжений в цілому до чотирьох років.

Юнкер під час телевізійних дебатів висловив незгоду із сприйняттям вільного пересування всередині Шенгенської зони як "запрошення для терористів". Він змушений був визнати, що зловмисники використовують слабкість кордонів, але нагадав, що перш за все від зайвого контролю звільнені громадяни ЄС.

"Нас звинуватили в тому, що ми відкрили кордони терористам. Але ми їх відкривали для туристів", - заявив голова Єврокомісії.

Нагадаємо, що Жан-Клод Юнкер виступив за вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони.

Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.