ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Моєю метою є включення України до Шенгенської зони, - Порошенко
Порошенко анонсував переговори з країнами "білої Шенгенської зони"
Фото: argumentua.com
"Моя мета - щоб Україна стала членом Шенгенської зони, щоб ... із Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах", - заявив Порошенко.
Він також повідомив, що незабаром будуть проведені переговори щодо введення безвізового режиму з країнами "білої Шенгенської зони", в яку входять країни центральної і південної Америки, Азії та окремі країни Європи, передає Інтерфакс-Україна.
Президент України зазначив, що якщо переговори пройдуть успішно, то українці зможуть подорожувати без віз у більш ніж 100 країн.
11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.
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16 05 2017 06:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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