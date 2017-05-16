Моєю метою є включення України до Шенгенської зони, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що ставить перед собою мету, щоб у майбутньому України була включена до Шенгенської зони.

"Моя мета - щоб Україна стала членом Шенгенської зони, щоб ... із Харкова до Лісабона можна було проїхати без зупинок на кордонах", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що незабаром будуть проведені переговори щодо введення безвізового режиму з країнами "білої Шенгенської зони", в яку входять країни центральної і південної Америки, Азії та окремі країни Європи, передає Інтерфакс-Україна.

Президент України зазначив, що якщо переговори пройдуть успішно, то українці зможуть подорожувати без віз у більш ніж 100 країн.

11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.