Рада ЄС затвердила безвіз для українців

11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

Для пришвидшення процедури рішення було схвалене Радою міністрів сільського господарства та риболовлі, засідання якої проводиться у четвер, не чекаючи на зустріч профільної Ради міністрів внутрішніх справ, інформує "Європейська правда".

Церемонія підписання відповідного рішення президентом ЄП та представником головування у Раді ЄС відбудеться 17 травня, її має намір відвідати Президент Порошенко. Після цього, підписаний регламент має бути опублікований в офіційному віснику ЄС.

Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, що комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.