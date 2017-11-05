Рада ЄС затвердила безвіз для українців
Для пришвидшення процедури рішення було схвалене Радою міністрів сільського господарства та риболовлі, засідання якої проводиться у четвер, не чекаючи на зустріч профільної Ради міністрів внутрішніх справ, інформує "Європейська правда".
Церемонія підписання відповідного рішення президентом ЄП та представником головування у Раді ЄС відбудеться 17 травня, її має намір відвідати Президент Порошенко. Після цього, підписаний регламент має бути опублікований в офіційному віснику ЄС.
Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.
Нагадаємо, що комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.
Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.
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