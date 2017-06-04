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Європарламент проголосував за безвізовий режим для українців

За це рішення проголосував 521 європарламентар
Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Європарламент проголосував за безвізовий режим для українців Фото: uazmi.org

За це рішення проголосував 521 європарламентар. Проти – 75. 36 - утрималися.

В цей час в Києві проходив форум з безпеки, де виступав колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Президент України Петро Порошенко, який в цей час був присутній у залі, перервав його і оголосив новину усім присутнім в залі.

"Тільки що надійшла новина. 521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною", - заявив глава держава.

Тепер 26 квітня це рішення мають затвердити посли ЄС.

Документ також повинні підписати президент Європарламенту та глава держави, яка головує у Раді ЄС – у першому півріччі 2017 року це Мальта.

Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування. Подорожувати без віз українці зможуть, ймовірно, в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.

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