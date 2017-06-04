Європарламент проголосував за безвізовий режим для українців
За це рішення проголосував 521 європарламентар. Проти – 75. 36 - утрималися.
В цей час в Києві проходив форум з безпеки, де виступав колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Президент України Петро Порошенко, який в цей час був присутній у залі, перервав його і оголосив новину усім присутнім в залі.
"Тільки що надійшла новина. 521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною", - заявив глава держава.
Тепер 26 квітня це рішення мають затвердити посли ЄС.
Документ також повинні підписати президент Європарламенту та глава держави, яка головує у Раді ЄС – у першому півріччі 2017 року це Мальта.
Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування. Подорожувати без віз українці зможуть, ймовірно, в червні 2017 року.
Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.
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