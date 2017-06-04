Більшість депутатів Європарламенту підтримали введення безвізу для України за підсумками дебатів

Увечері в середу, 5 квітня, в Європейському парламенті завершилися дебати щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським союзом.

За підсумками дебатів, більшість депутатів Європарламенту підтримали введення безвізу.

Європарламент зазначив, що в Україні відбулися технічні та політичні зміни, розкритикувавши, в той же час, запровадження обов'язкового декларування доходів для представників НГО, пише "Інтерфакс-Україна".

"Безвізовий режим для України - це не подарунок, а результат боротьби українців із корупцією та реформи, які відбулися в умовах війни", - заявив євродепутат від Польщі Міхал Боні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що Європейський парламент на засіданні в четвер, 6 квітня, схвалить рішення щодо скасування візових вимог для громадян України.