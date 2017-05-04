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Порошенко впевнений у позитивному результаті завтрашнього голосування Європарламенту щодо України

Сьогодні у Європарламенті відбудуться дебати щодо безвізу
Президент Петро Порошенко висловив упевненість у позитивному рішенні депутатів Європарламенту щодо надання безвізового режиму для громадян України.
Порошенко впевнений у позитивному результаті завтрашнього голосування Європарламенту щодо України Петро Порошенко. Фото: depo.ua

Про це Порошенко заявив під час зустрічі з українською громадою в Данії, повідомив прес-секретар президента на Facebook.

"Сьогодні в Європейському парламенті проводяться дебати щодо українського безвізу. Завтра голосування. І воно буде позитивним для України", - заявив Порошенко.

Зазначимо, що Європарламент сьогодні проведе дебати щодо безвізу для українців. Завтра, 6 квітня, депутати проведуть голосування про надання безвіза.

Нагадаємо, на сайті Європарламенту з'явилися дані, як голосували члени комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) щодо надання безвізового режиму Україні.

Як відомо, Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.

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