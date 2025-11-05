Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламент погрожує санкціями Угорщині через підрив демократії

05 листопада 2025, 18:11
Європарламент погрожує санкціями Угорщині через підрив демократії
Фото: Getty Images
Комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив проміжний звіт за статтею 7.

Комітет Європарламенту з громадянських свобод 5 листопада ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, відкритої ще у 2018 році проти Угорщини через систематичне порушення верховенства права та базових цінностей ЄС. 

Звіт стане основою для резолюції, яку розглянуть на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі 24-27 листопада.

Згідно з проєктом резолюції, депутати закликають Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а Європейську комісію - застосувати нові юридичні механізми тиску. У документі зазначено, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла "занепаду демократії, верховенства права та основних прав" в Угорщині.

Євродепутати назвали Угорщину "гібридним режимом електоральної автократії" і закликали активувати статтю 7(2) Договору про ЄС, яка дозволяє призупиняти певні права держави-члена, включно з правом голосу, у разі серйозних і систематичних порушень.

Також депутати послалися на висновок генеральної адвокатки Суду ЄС Тамари Чапети, яка підтвердила, що порушення цінностей ЄС може стати підставою для ініціювання юридичного провадження проти держави-члена. У разі ухвалення резолюції Європарламент може закликати Комісію подати позов проти Угорщини до Суду ЄС.

Раніше, 27 травня 2025 року, Рада ЄС провела слухання щодо Угорщини в рамках статті 7, але жодного рішення не ухвалила.

 
УгорщинаЄвропарламент

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється