Європарламент погрожує санкціями Угорщині через підрив демократії

Комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив проміжний звіт за статтею 7.

Комітет Європарламенту з громадянських свобод 5 листопада ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, відкритої ще у 2018 році проти Угорщини через систематичне порушення верховенства права та базових цінностей ЄС.

Звіт стане основою для резолюції, яку розглянуть на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі 24-27 листопада.

Згідно з проєктом резолюції, депутати закликають Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а Європейську комісію - застосувати нові юридичні механізми тиску. У документі зазначено, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла "занепаду демократії, верховенства права та основних прав" в Угорщині.

Євродепутати назвали Угорщину "гібридним режимом електоральної автократії" і закликали активувати статтю 7(2) Договору про ЄС, яка дозволяє призупиняти певні права держави-члена, включно з правом голосу, у разі серйозних і систематичних порушень.

Також депутати послалися на висновок генеральної адвокатки Суду ЄС Тамари Чапети, яка підтвердила, що порушення цінностей ЄС може стати підставою для ініціювання юридичного провадження проти держави-члена. У разі ухвалення резолюції Європарламент може закликати Комісію подати позов проти Угорщини до Суду ЄС.

Раніше, 27 травня 2025 року, Рада ЄС провела слухання щодо Угорщини в рамках статті 7, але жодного рішення не ухвалила.