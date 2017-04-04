Проти українського безвізу голосували депутати з Франції та Італії
Засідання відбулося ще 9 березня. Комітет проголосував на користь безвізу для України - 40 голосів "за", 4 - проти, 1 - утримався.
Противниками виявилися італієць Лоренцо Фонтана (член проросійської партії Lega Nord) і троє французів. Сільві Гуддін і Мілен Трощинський - однопартійці Марін Ле Пен. Сюрпризом виявилося те, що "проти" голосував Арно Данжан, який представляє республіканську партію і входить до фракції Європейської народної партії в Європарламенті.
Втім, в Twitter Данжан дав зрозуміти, що при голосуванні в Європарламенті 6 квітня за надання безвізового режиму Україні свою позицію змінить.
A la commission LIBE du parlement européen 3 députés français ont voté contre la suppression de visas pour les Ukrainiens et 2 pour. #Europe pic.twitter.com/cZTnH3yS7d— EuroMaidanFrance (@EuroMaidanFranc) 4 апреля 2017 г.
"Консервативна позиція нашої делегації на той час була така через те, що тоді ще не всі умови були виконані Києвом", - написав він.
Нагадаємо, у Європарламенті декілька представників політичної групи "Європа свободи і прямої демократії" виступили проти надання безвізового режиму для українських громадян.
Як відомо, Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.
Додамо, що для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.
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