Проти українського безвізу голосували депутати з Франції та Італії

Серед тих, хто голосував "проти", виявився член ЄНП з Франції

На сайті Європарламенту з'явилися дані, як голосували члени комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) щодо надання безвізового режиму Україні.

Засідання відбулося ще 9 березня. Комітет проголосував на користь безвізу для України - 40 голосів "за", 4 - проти, 1 - утримався.

Противниками виявилися італієць Лоренцо Фонтана (член проросійської партії Lega Nord) і троє французів. Сільві Гуддін і Мілен Трощинський - однопартійці Марін Ле Пен. Сюрпризом виявилося те, що "проти" голосував Арно Данжан, який представляє республіканську партію і входить до фракції Європейської народної партії в Європарламенті.

A la commission LIBE du parlement européen 3 députés français ont voté contre la suppression de visas pour les Ukrainiens et 2 pour. #Europe pic.twitter.com/cZTnH3yS7d — EuroMaidanFrance (@EuroMaidanFranc) 4 апреля 2017 г. Втім, в Twitter Данжан дав зрозуміти, що при голосуванні в Європарламенті 6 квітня за надання безвізового режиму Україні свою позицію змінить. Втім, в Twitter Данжан дав зрозуміти, що при голосуванні в Європарламенті 6 квітня за надання безвізового режиму Україні свою позицію змінить. "Консервативна позиція нашої делегації на той час була така через те, що тоді ще не всі умови були виконані Києвом", - написав він.

Нагадаємо, у Європарламенті декілька представників політичної групи "Європа свободи і прямої демократії" виступили проти надання безвізового режиму для українських громадян.