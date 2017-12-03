Для отримання Україною "безвізу" немає ніяких політичних перешкод, - Єлісєєв

"Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок", – розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, інформує "Громадське".

За його словами, для отримання Україною "безвізу" наразі немає ніяких політичних перешкод, тепер це питання лежить виключно у технічно-юридичній площині.

"Президент дав чіткі настанови всім нашим дипустановам у країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, аби навіть технічних бар’єрів на шляху для отримання візової лібералізації несподівано не з’явилось", – додав заступник глави Адміністрації президента.