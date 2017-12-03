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Для отримання Україною "безвізу" немає ніяких політичних перешкод, - Єлісєєв

Україна має отримати безвізовий режим з ЄС до середини червня
Для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.
Для отримання Україною "безвізу" немає ніяких політичних перешкод, - Єлісєєв Фото:zn.ua

"Ми розраховуємо, що на початку квітня Європарламент поставить остаточну крапку у питанні візової лібералізації, прийме відповідне рішення. Після цього м’яч перейде на поле країн-членів Євросоюзу, тобто Ради ЄС, яка має протягом досить швидкого періоду часу ухвалити рішення. І я розраховую, що вже до середини червня Україна отримає юридичне рішення про безвізовий режим поїздок", – розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, інформує "Громадське".

За його словами, для отримання Україною "безвізу" наразі немає ніяких політичних перешкод, тепер це питання лежить виключно у технічно-юридичній площині.

"Президент дав чіткі настанови всім нашим дипустановам у країнах-членах Шенгенської зони робити все можливе, аби навіть технічних бар’єрів на шляху для отримання візової лібералізації несподівано не з’явилось", – додав заступник глави Адміністрації президента.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Відзначимо, що Україна виконали всі необхідні вимоги для отримання безвізового режиму.

2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.

Рішення щодо візової лібералізації для України ще має затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення буде винесене на голосування в Європарламенті та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

27 лютого Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Таким чином, Україна може отримати безвізовий режим після остаточного вступу в силу механізму його припинення.

 

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12 03 2017 14:56
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