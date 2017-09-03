Безвіз для України остаточно ухвалений комітетом Європарламенту

Після остаточного затвердження комітетом ЄП, пропозиція щодо візової лібералізації направляється до Європейського парламенту

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

39 членів комітету проголосували за рішення, 1 утримався і 4 проголосували проти. Про це повідомляє "Європейська правда".

Євродепутат Міхал Боні перед голосуванням зробив коротку заяву щодо тріалогу між Європарламентом, Радою ЄС та Мальтійським головуванням у ЄС, в рамках якого минулого тижня узгодили безвіз для України.

Він підкреслив, що Україна виконала всі вимоги ЄС щодо надання безвізового режиму, і "навіть перевершила очікування".

Як відомо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення про візову лібералізацію для України.

Після остаточного затвердження комітетом ЄП, пропозиція щодо візової лібералізації направляється до Європейського парламенту для голосування, яке, як очікується, відбудеться 5 квітня.

Нагадаємо, Україна виконали всі необхідні вимоги для отримання безвізового режиму.

Нагадаємо, що 2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.

Рішення щодо візової лібералізації для України ще має затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення буде винесене на голосування в Європарламенті та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

27 лютого Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Таким чином, Україна може отримати безвізовий режим після остаточного вступу в силу механізму його припинення.