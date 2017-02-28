Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія узгодили безвіз для України
Про це повідомляється на сторінці у Twitter Мальтійського головування у Раді ЄС.
"Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців, які відвідують ЄС", - сказано в повідомленні.
Зазначається також, що цього тижня в четвер, 2 березня, це рішення має затвердити комітет постійних представників при Раді ЄС.
Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу у понеділок, 27 лютого, затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами, прийняття якого тривалий час блокувало затвердження безвізового режиму для України.
10 лютого голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що безвізовий режим з ЄС буде надано Україні до літа поточного року.
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