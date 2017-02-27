Рада ЄС затвердила механізм призупинення, який розблокує безвізовий режим для України
"27 лютого 2017 року Рада ЄС прийняла регламент щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до всіх існуючих угод про візову лібералізацію", - повідомляє Рада ЄС.
"Візова лібералізація надає безліч переваг ЄС і третім країнам. Водночас ЄС повинен мати змогу ефективно відповідати на випадки, коли правила не виконуються. Перегляд механізму призупинення, прийнятий сьогодні, спрощує подолання випадків зловживання системою", - заявив Кармело Абела глава МВС Мальти, що головує у Раді ЄС.
У повідомленні зазначається, що тепер голови Ради ЄС та Європарламенту мають підписати ухвалений регламент. Церемонія підписання, як повідомлялося, відбудеться 1 березня, разом з підписанням регламенту щодо візової лібералізації між Грузією і ЄС.
Після підписання регламент буде опублікований в офіційному журналі ЄС і через 20 днів після цього набуде чинності.
Як відомо, для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити "механізм призупинення".
Нагадаємо, що нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
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