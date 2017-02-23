У парламенті Нідерландів ратифікували асоціацію з Україною
Голосування відбулося в четвер ввечері, - повідомляє "Європейська правда".
За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти. На відміну від інших питань порядку денного, голосування з українського питання відбувалося за особливою процедурою - кожен з депутатів мав відповісти, чи підтримує він ратифікацію, після чого відбувся підрахунок голосів.
Голосування відбулося в останній можливий день – з п’ятниці Палата представників припиняє роботу на період до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.
Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Для завершення процедури має проголосувати верхня палата (Сенат), після чого ратифікаційні грамоти передаються на підпис королю і надсилаються в Брюссель. Наразі в Сенаті є більшість голосів за Угоду з Україною на весняних виборах його склад не буде змінюватися.
Водночас, в четвер мають також розглянути проект, внесений противником України Гаррі Ван Боммелем, який пропонує зобов’язати Україну підписати додатковий документ до Угоди про асоціацію.
Зазначимо, лідер Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммель запропонував парламенту проголосувати за рішення, яким Україну зобов’язують підписати додатковий політичний документ, що стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Нагадаємо, уряд Нідерландів твердо налаштований завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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