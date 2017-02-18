МЗС Нідерландів очікує на позитивне голосування в парламенті щодо асоціації між Україною та ЄС
На цьому під час зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу МЗС України.
Згідно з повідомленням, Кундерс висловив сподівання на позитивне голосування в парламенті щодо цього питання.
Окрім цього, у ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомств приділили важливу увагу російським провокаціям в Авдіївці та шляхам врегулювання ситуації на Донбасі.
"Берт Кундерс запевнив у незмінності подальшої підтримки України з боку Нідерландів, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів.
Відзначимо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.
Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.
Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.
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