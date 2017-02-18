МЗС Нідерландів очікує на позитивне голосування в парламенті щодо асоціації між Україною та ЄС

Уряд Нідерландів твердо налаштований завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На цьому під час зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу МЗС України.

Згідно з повідомленням, Кундерс висловив сподівання на позитивне голосування в парламенті щодо цього питання.

Окрім цього, у ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомств приділили важливу увагу російським провокаціям в Авдіївці та шляхам врегулювання ситуації на Донбасі.

"Берт Кундерс запевнив у незмінності подальшої підтримки України з боку Нідерландів, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів.

Відзначимо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.

Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.

Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.