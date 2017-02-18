Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МЗС Нідерландів очікує на позитивне голосування в парламенті щодо асоціації між Україною та ЄС

Глава нідерландського МЗСзаявив про незмінність підтримки територіальної цілісності та суверенітету України
Уряд Нідерландів твердо налаштований завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
МЗС Нідерландів очікує на позитивне голосування в парламенті щодо асоціації між Україною та ЄС Берт Кундерс Фото: ntv.ru

На цьому під час зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс, повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу МЗС України.

Згідно з повідомленням, Кундерс висловив сподівання на позитивне голосування в парламенті щодо цього питання.

Окрім цього, у ході зустрічі глави зовнішньополітичних відомств приділили важливу увагу російським провокаціям в Авдіївці та шляхам врегулювання ситуації на Донбасі.

"Берт Кундерс запевнив у незмінності подальшої підтримки України з боку Нідерландів, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів.

Відзначимо, що уряд Нідерландів погодив документи на ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейський союзом.

Раніше Нідерланди пригрозили відмовитися від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наполягаючи на тому, щоб Угода не давала Україні оборонних гарантій і не була кроком до членства в ЄС.

Також стало відомо, що Уряд Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (Сенату) для ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після 15 березня 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2017 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat