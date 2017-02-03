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Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня

Сьогодні Рада ЄС на рівні послів схвалить проект законодавчої резолюції про надання Україні безвізового режиму
Європарламент 5 квітня проголосує законодавчу резолюцію про скасування візових вимог українським громадянам.
Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня Фото: @HromadskeTV

Про це йдеться у даних щодо проходження документа у процесі його ухвалення, розміщених на сайті законодавчого органу ЄС, повідомляє власний "Укрінформ".

Зокрема, у пункті щодо голосування резолюції вказана дата пленарного засідання - 5 квітня.

Зазначимо, сьогодні Рада ЄС на рівні послів схвалить проект законодавчої резолюції про надання Україні безвізового режиму.

Це рішення буде ухвалене у розвиток успішно завершених 28 лютого тристоронніх переговорів, за результатами яких представники Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії домовилися про скасування візових вимог українським громадянам.

Далі, за процедурою, проект законодавчої резолюції щодо візової лібералізації для України має також затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення має бути проголосовано на пленарній сесії ЄП та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

Нагадаємо, що 28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців. У четвер, 2 березня, рішення має затвердити комітет постійних представників при Раді ЄС.

За прогнозами, безвізовий режим з ЄС для українців набуде чинності за кілька місяців – наприкінці весни або на початку літа.

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02 03 2017 16:23
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