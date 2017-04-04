У Європарламенті зареєстрували поправку, яка може завадити Україні отримати безвіз

Авторами поправки є три депутати, які сповідують праву націоналістичну і євроскептичну ідеологію

У Європарламенті декілька представників політичної групи "Європа свободи і прямої демократії" виступили проти надання безвізового режиму для українських громадян.

Про це йдеться в поправці, зареєстрованій депутатами законодавчої резолюції про скасування візового режиму для України, повідомляє "Укрінформ".

Авторами поправки є три депутати, які сповідують праву націоналістичну і євроскептичну ідеологію, Великобританії, Німеччини та Швеції. Зазначимо, що при цьому в Європарламенті є переважна ліберально-демократичну більшість, яка неухильно підтримує безвізовий режим для українців.

Дебати з цього питання почнуться в другій половині дня середи, а голосування відбудеться в четвер, 6 квітня, під час пленарного засідання законодавчого органу ЄС у Страсбурзі. Далі це рішення має затвердити Рада Євросоюзу.

Як відомо, Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.

Додамо, що для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.