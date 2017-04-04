У Європарламенті зареєстрували поправку, яка може завадити Україні отримати безвіз
Про це йдеться в поправці, зареєстрованій депутатами законодавчої резолюції про скасування візового режиму для України, повідомляє "Укрінформ".
Авторами поправки є три депутати, які сповідують праву націоналістичну і євроскептичну ідеологію, Великобританії, Німеччини та Швеції. Зазначимо, що при цьому в Європарламенті є переважна ліберально-демократичну більшість, яка неухильно підтримує безвізовий режим для українців.
Дебати з цього питання почнуться в другій половині дня середи, а голосування відбудеться в четвер, 6 квітня, під час пленарного засідання законодавчого органу ЄС у Страсбурзі. Далі це рішення має затвердити Рада Євросоюзу.
Як відомо, Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.
Додамо, що для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.
Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.
Відзначимо, що Україна виконали всі необхідні вимоги для отримання безвізового режиму.
2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.
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