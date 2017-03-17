Парламент ЄС голосуватиме за український безвіз 6 квітня

За прогнозами експертів, проблем зі схваленням не виникне

Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.

За прогнозами експертів, проблем зі схваленням безвізу не виникне, - йдеться в порядку денному ЄП на 3-6 квітня 2017 року, інформує BBC Україна.

Після голосування Європарламентом рішення повинні узгодити посли ЄС, а далі Рада ЄС остаточно затвердить законодавчу ініціативу в середині травня.

Після цього документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим запрацює через 20 днів після публікації.

Зазначають також, що це рішення, швидше за все, не зможуть ухвалити до президентських виборів у Франції, які відбудуться 7 травня. У Франції побоюються, що надання безвізу Україні до виборів може додати аргументів представникам крайніх правих сил.

Додамо, що для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.