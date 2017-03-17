Парламент ЄС голосуватиме за український безвіз 6 квітня
За прогнозами експертів, проблем зі схваленням безвізу не виникне, - йдеться в порядку денному ЄП на 3-6 квітня 2017 року, інформує BBC Україна.
Після голосування Європарламентом рішення повинні узгодити посли ЄС, а далі Рада ЄС остаточно затвердить законодавчу ініціативу в середині травня.
Після цього документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Безвізовий режим запрацює через 20 днів після публікації.
Зазначають також, що це рішення, швидше за все, не зможуть ухвалити до президентських виборів у Франції, які відбудуться 7 травня. У Франції побоюються, що надання безвізу Україні до виборів може додати аргументів представникам крайніх правих сил.
Додамо, що для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом лишилось здійснити ряд технічних процедур, у результаті чого юридичне рішення про "безвіз" може бути ухвалене вже в середині червня 2017 року.
Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.
Відзначимо, що Україна виконали всі необхідні вимоги для отримання безвізового режиму.
2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.
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