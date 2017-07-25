З 29 липня двоповерховий поїзд Škoda курсуватиме з Харкова до Києва

"Укрзалізниця" змінить маршрут курсування двоповерхового пасажирського електропоїзда чеської компанії Škoda, який з 29 липня курсуватиме за маршрутом Харків - Київ - Харків, а на сьогодні сполучає Київ з Харковом, Полтавою і Вінницею.

"Починаючи з 29 липня швидкісний поїзд "Інтерсіті" №719/720 курсуватиме з Харкова до Києва і назад. Рейси виконуватимуться складом двоповерхового поїзда чеського виробництва Škoda щодня, крім вівторка з Києва і середи з Харкова", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, цей поїзд №719/720 відправлятиметься з Харкова о 5:51 і прибуватиме до Києва об 11:13. У зворотному напрямку поїзд №720 відправлятиметься о 18:09 і прибуватиме до Харкова о 23:38.

Відзначимо, що чеські електропоїзди Škoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012 і курсували на маршрутах із Сімферополя до Харкова і Донецька, пізніше планувалося призначити їх на маршрут Харків - Донецьк.

У лютому 2014 року поїзди надійшли в управління Південної залізниці з управління "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК), яка експлуатує швидкісні поїзди. Два електропоїзди Škoda є двосистемними (курсують по електрифікованих ділянках на постійному і змінному струмі). Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 - першого класу, 590 - другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км на годину.

Нагадаємо, ще у липні цього року Войцех Бальчун доручив працівникам прискорити ремонт електропоїзда Skoda EJ675 і запустити його на маршрут вже до вересня 2016 року. Однак, це стане можливим лише з листопада.