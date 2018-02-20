Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
За перемогу в головній категорії - "Фотографія року" - поборються відразу п'ять авторів. Зокрема, номіновані австралійський фотограф Патрік Браун - за фото загиблих біженців, американець Адам Фергюсон, який зняв портрет 14-річної нігерійської дівчини, яку хотіли змусити стати смертницею, і британець Тобі Меллвіл - за знімок з місця теракту в Лондоні.
Також в списку кращих виявилися фотографія Рональдо Шмідта, зроблена під час опозиційних протестів у Венесуелі, і відразу два знімки ірландця Айвора Прікетта, який працює фотокореспондентом в Іраку.
Імена призерів стануть відомі лише через два місяці - в ході церемонії нагородження, яка відбудеться 12 квітня. З найкращими роботами минулорічного конкурсу World Press Photo можна ознайомитися тут.
Тіла людей, які загинули під час спроби втекти із М'янми. Зі 100 осіб, які були на борту судна, вижили тільки 17.
Фото: Patrick Brown
Айша, 14 років. Викрали дівчину члени радикальної нігерійської ісламістської організації "Боко харам", які збиралися змусити її стати смертницею. Айші вдалося втекти
Фото: Adam Ferguson
Перехожа допомагає жінці, яка постраждала під час теракту в Лондоні.
Фото: Toby Melville
Жителі Мосула (Ірак) в черзі за гуманітарною допомогою.
Фото: Ivor Prickett
Хлопчик, якого вдалося забрати із зони, контрольованої "Ісламською державою".
Фото: Ivor Prickett
Жителі М'янми, які втекли в Бангладеш
Фото: Kevin Frayer
Глядачі чекають початку змагань на стадіоні імені Кім Ір Сена у Пхеньяні
Фото: Roger Turesson
М'ясна фабрика у Китаї.
Фото: Джордж Стейнметц
Знімок із серії Lives In Limbo про біженців, які вирушили до Європи.
Фото: Франческо Пістіллі
Знімок з проекту про те, як будівництво греблі вплинуло на життя населення в долині Омо (Ефіопія).
Фото: Фаусто Подавіні
Учасники поєдинку, що відтворює "середньовічний футбол".
Фото: Олівер Скарфф
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