Борис Джонсон здійснив таємний політ на зустріч у Венесуелі щодо війни – The Sunday Times
Про це повідомляє британська газета The Sunday Times, посилаючись на інформаторів.
Мадуро і Джонсон обговорили російсько-українську війну.
Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де відпочивав з родиною, на приватному літаку. Він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.
Джерела повідомляють, що колишній прем'єр-міністр обговорив з Мадуро вторгнення росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до рф.
Джонсон також обговорив умови нормалізації відносин з Британією, яка не визнає легітимності адміністрації Мадуро.
Восени минулого року країни Латинської Америки вперше засудили війну проти України.