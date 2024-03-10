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Борис Джонсон здійснив таємний політ на зустріч у Венесуелі щодо війни – The Sunday Times

10 березня 2024, 12:33
Борис Джонсон здійснив таємний політ на зустріч у Венесуелі щодо війни – The Sunday Times
Фото: з вільних джерел
Колишній прем'єр-міністр обговорював росію та Україну з президентом Ніколасом Мадуро, легітимність якого Британія не визнає - і він каже, що Девід Кемерон знав про це.

Про це повідомляє британська газета The Sunday Times, посилаючись на інформаторів. 

Мадуро і Джонсон обговорили російсько-українську війну.

Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де відпочивав з родиною, на приватному літаку. Він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.

Джерела повідомляють, що колишній прем'єр-міністр обговорив з Мадуро вторгнення росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з  Венесуели до рф.

Джонсон також обговорив умови нормалізації відносин з Британією, яка не визнає легітимності адміністрації Мадуро.

Восени минулого року країни Латинської Америки вперше засудили війну проти України.

 

ВенесуелаБорис ДжонсонзустрічМадуро

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